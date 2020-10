Motocross, Alessandro Fadda di Cagliari campione italiano di enduro su moto d’epoca

Motocross, un cagliaritano è il campione italiano di enduro epoca. Nelle 2 ultima prove disputate sabato e domenica a Rogno, in provincia di Bergamo, la patria dell’enduro, il cagliaritano Alessandro Fadda, del Motoclub Solanas Vintage, è riuscito con una gara perfetta ad aggiudicarsi il prestigioso titolo nella classe 125 (denominata D3) in sella a una Puch Frigerio 125 restaurata a puntino e preparata dalla ADR Motors del sassarese Nello Dettori nel motore e dalla FA-Tech nelle sospensioni.

Il pilota sardo, 55enne, già 2 volte campione italiano Motorally e pluricampione sardo di enduro, con una gara d’attesa motivata da un leggero vantaggio conquistato nelle prove precedenti, è riuscito a scrivere il suo nome nell’albo d’oro di una disciplina dove militano diversi campioni ed ex campioni dell’enduro italiano e mondiale. La gara come da tradizione bergamasca, è stata molto tecnica e impegnativa anche per le condizioni meteo, che hanno messo a dura prova pilota e mezzo meccanico; infatti dopo la vittoria nella giornata di sabato, la domenica il pilota cagliaritano, si è accontentato del secondo posto, posizione che gli garantiva comunque il titolo, per risparmiare il mezzo meccanico.