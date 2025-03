È in programma per sabato 15 marzo 2025, un nuovo appuntamento con le Pulizie urbane, un’iniziativa che rappresenta un importante momento di aggregazione e responsabilità civica. L’Amministrazione comunale, le associazioni, le cittadine e i cittadini si uniranno per prendersi cura di Cagliari, con particolare attenzione a Calamosca, uno dei luoghi naturali più suggestivi del territorio.

L’evento avrà inizio alle ore 15, con ritrovo nel piazzale Calamosca, dove tutte e tutti i partecipanti saranno invitati a contribuire alla pulizia dell’arenile, dei sentieri circostanti e della strada che conduce allo storico faro, attualmente compromessa dalla presenza di rifiuti abbandonati. Questo intervento non solo mira a restituire decoro a uno spazio prezioso, ma rappresenta anche un’opportunità per sensibilizzare la comunità sull’importanza della tutela ambientale.

In collaborazione con l’Assessorato all’Ecologia urbana, ambiente e verde pubblico del Comune di Cagliari, l’iniziativa Ripuliamo Cagliari – Un cleanup alla volta è promossa dall’associazione Rebelterra.

Per questa terza tappa, l’evento si arricchisce della partnership con Ctm Spa, per promuovere la mobilità sostenibile e incoraggiare le cittadine e i cittadini a utilizzare mezzi di trasporto pubblico per ridurre le emissioni nell’aria di polveri sottili dannose per la salute e ridurre il traffico.

“Partecipa anche tu: ripuliamo Cagliari un cleanup alla volta!”, è lo slogan formulato da Rebelterra e rimarcato nella pagina web dell’associazione ambientalista impegnata attivamente nella lotta per la protezione del pianeta, da perseguire attraverso la scienza e la conoscenza.