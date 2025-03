Silvia Gessa, docente di Pirri, dopo aver completato gli studi in Francia ha deciso di trasferirsi definitivamente lontano dall’isola ma senza dimenticare quel forte legame che la lega alla sua terra natia. Anche una cerimonia è stata svolta in consiglio regionale per festeggiare il gemellaggio. Sono 33 gli studenti francesi arrivati a Cagliari, a maggio i colleghi sardi ricambieranno la visita. Arrivano dal collège Anne de Bretagne di Rennes e conosceranno storia, cultura, tradizioni e luoghi sardi oltre che a socializzare con i coetanei locali. Uno scambio interculturale, un’esperienza preziosa per la crescita e la formazione dei ragazzi voluta fortemente dall’insegnante Gessa, una delle promotrici di questo progetto. Un cordone ombellicale tra Cagliari e Bretagna, un legame indissolubile che ha voluto estendere ai suoi ragazzi che ora potranno conoscere meglio la terra dei nuraghi e ciò che custodisce gelosamente. Accompagnata dai colleghi Bruno Lesaulnier e Tifenn Gueganton, per qualche giorno soggiorneranno in città. Entusiasta più che mai Silvia Gessa: in Francia ha studiato, ha trovato lavoro e l’amore senza mai trascurare le sue radici sarde che ha voluto condividere con la sua vita affettiva e professionale.