Il Corpo Forestale del Servizio Territoriale di Cagliari ha contestato 40 sanzioni amministrative a 20 camperisti che, tra il 31 dicembre 2024 e il 3 gennaio 2025, hanno organizzato un raduno non autorizzabile all’interno del Parco Regionale di Gutturu Mannu.

I partecipanti, provenienti da diverse parti della Sardegna e della penisola, hanno occupato un’area non attrezzata e non destinata alla sosta di tali mezzi, trasformandola di fatto in un campeggio abusivo protrattosi almeno fino al 2 gennaio. Inoltre, i veicoli sono stati parcheggiati al di fuori della viabilità forestale consentita, arrecando un impatto diretto sull’area protetta.

L’evento illecito, denominato “Radunazzo”, è stato ampiamente documentato e promosso sui social media, diffondendo un messaggio fuorviante sulle modalità corrette di fruizione del Parco.

Le violazioni contestate riguardano il campeggio abusivo e la sosta vietata in area sottoposta a vincolo forestale, entrambe punite con una sanzione amministrativa di 100 euro. L’importo complessivo delle somme dovute dai trasgressori ammonta a 4.000 euro.