Rifiuti selvaggi a Cagliari, beccata nonnina furbetta: “Si riprenda la sua busta e se ne vada”

Una busta bianca, bella piena, lasciata sopra un mastello blu fuori da un palazzo di via Cherubini a Cagliari. Quello che potrebbe sembrare il classico gesto di un cittadino che si deve disfare dei propri rifiuti, però, assume ben presto i contorni di un rimprovero in piena regola. Chi cerca di lasciare la propria immondezza sopra un bidoncino non suo è una signora di circa settant’anni, chi la sorprende e la filma è un giovane che abita in una via non troppo distante. Smartphone acceso, l’uomo inizia a riprendere la “furbetta” e, semplicemente, le chiede: “Signora, perchè sta buttando la spazzatura lì? Quello non è il suo mastello”. La donna, sorpresa, riprende in mano il bustone e replica: “No, infatti lo sto prendendo. Ma perchè mi segue? Non ha altro da fare che rompere l’anima agli altri?”. Una risposta alquanto velenosa, ma il giovane la incalza: “La spazzatura non la deve buttare in strada, la prenda”. E lei, un po’ irritata, si allontana stringendo la busta nella mano sinistra.

Un gesto, quello ripreso, che non sarebbe un fatto isolato. Il ragazzo ha spedito il video alla nostra redazione e, contattato, spiega: “La donna abita in un’altra via, non è la prima volta che cerca di disfarsi così dei rifiuti. Stavolta ho deciso di seguirla, spero che non lo faccia più”.