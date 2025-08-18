Gli incivili sono sempre in azione e non risparmiano nemmeno il fiume che attraversa la Residenza del Sole: dall’acqua emergono diversi carrelli della spesa, abbandonati lì per chissà quale motivo. Non solo: “Sotto il ponticello di via Ustica anche rifiuti di vario genere” spiega un cittadino.

Una situazione non gratificante che genera malumori verso chi rispetto per l’ambiente proprio non ha e che non offre certo una buona immagine alla comunità”. Le richieste: si chiede un intervento celere al Comune al fine di ripristinare il decoro e individuare, possibilmente, i responsabili di tale scempio.