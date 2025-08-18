Un’altra testimonianza giunge alla Redazione di Casteddu Online dopo la bomba d’acqua che si è abbattuta due giorni fa nel territorio della Trexenta: pochi minuti, ma talmente intensi da compromettere il raccolto oramai pronto. Pomodori, olive, angurie: tutto distrutto.

Un fenomeno eccezionale e improvviso che ha causato ingenti danni agli agricoltori che ora chiedono un supporto per superare questo difficile momento.

Sulla questione è intervenuto il consigliere regionale Alessandro Sorgia che ha lanciato un appello all’Assessore all’Agricoltura: “È bastata un’ondata di maltempo breve ma molto intensa per causare ingenti danni alle produzioni, con intere aziende che si ritrovano oggi con i campi compromessi e prospettive di reddito azzerate. È un copione che si ripete troppo spesso, e al quale non possiamo più rispondere con la solita trafila burocratica e tempi biblici.”

“Invito l’Assessore all’Agricoltura ad attivarsi subito – conclude Sorgia – sia per avviare le procedure di riconoscimento della calamità naturale, sia per garantire un ristoro rapido e concreto alle aziende colpite. Non servono solo rassicurazioni: servono azioni immediate, perché ogni giorno perso aggrava una situazione già drammatica per tante famiglie sarde”.