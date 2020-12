Revoca dei domiciliari, torna in carcere per maltrattamenti in famiglia 47enne di Uta

Stamattina a Uta i carabinieri hanno rintracciato e tratto in arresto un 47enne disoccupato del posto, gravato da precedenti denunce, in ottemperanza all’ordine per la carcerazione trasmesso il 21 dicembre 2020 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova – Ufficio Esecuzioni Penali.

Questi, condannato ad espiare la pena di oltre 4 anni di reclusione per maltrattamenti in famiglia e reati attinenti agli stupefacenti, aveva richiesto di poter scontare quel cumulo di pene agli arresti domiciliari, ma il periodo da scontare era troppo lungo e l’istanza gli è stata rigettata.