Maracalagonis, 72enne furbetto stipula un contratto Enel a nome del vecchio proprietario

Ieri a Maracalagonis, a conclusione di una breve attività d’indagine conseguente alla denuncia presentata da un 39enne impiegato, residente a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato per “sostituzione di persona”, un 72enne del luogo, vedovo, pensionato.

I militari operanti hanno ricostruito come l’anziano, nuovo titolare dell’immobile già di proprietà del denunciante, il 21 maggio 2019 avesse stipulato un contratto di fornitura per l’energia elettrica a nome del precedente proprietario dell’immobile, indicandolo alla società di distribuzione dell’energia elettrica, come richiedente del servizio. Non è chiaro per quale motivo l’abbia fatto, perché i vantaggi potrebbero essere tanti: una tariffa migliore come prima casa, non doversi sbattere per modificare l’intestatario dell’utenza, porre a carico altrui eventuali proprie inadempienze nei pagamenti. Di sicuro un reato l’ha commesso ed è quello di essersi presentato ufficialmente come un’altra persona nella stipula di un contratto. Tutto sarebbe passato liscio se la vittima della manovra non si fosse resa conto, sia pure in ritardo, di quanto fosse accaduto ai suoi danni. Se n’è reso conto, dopo essere caduto dalle nuvole, restando basito a un diniego dell’Enel a concludere un altro contratto per la somministrazione dell’energia elettrica, fino a quando non avesse pagato due precedenti bollette, ampiamente scadute, relative al vecchio immobile.