Cagliari, muore di Covid un infermiere del Ss. Trinità: addio a Gigi Lobina

Lacrime al Santissima Trinità di Cagliari per la scomparsa di un infermiere. E, purtroppo, c’entra il Coronavirus nella morte di Gigi Lobina, dipendente del pronto soccorso dell’ospedale di Is Mirrionis. L’uomo era risultato positivo al virus e, negli ultimi giorni, si trovava ricoverato nel reparto di Rianimazione del Covid. Aveva 57 anni, Lobina, lascia moglie e un figlio. Choc e sgomento tra i suoi colleghi. Molto toccante il ricordo di Fabrizio Marcello: “Ciao Gigi, buon viaggio. Oggi il Santissima perde un vero infermiere. Ti ho conosciuto in geriatria, tanti anni di turni, mai un lamento. Sarai il simbolo per noi Infermieri per devozione al lavoro. Mai una parola di troppo, anche quando la stanchezza, le difficoltà. Anzi hai messo al centro sempre il Paziente. Onore per me e per l’esempio che rimane per sempre nei nostri cuori”.