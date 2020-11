Responsabili di aziende di Pula e Sarroch evadono oltre 600mila euro al Fisco: scoperti dai finanzieri

Più di 457mila euro, tra ricavi e Iva, evasi dal 2015 al 2018. A finire nei guai, dopo le verifiche della Guardia di Finanza di Sarroch, è il responsabile di una società che opera nel settore dei trasporti a Pula. L’uomo è stato segnalato alla procura della Repubblica per il reato di occultamento delle scritture contabili. L’input per la prima attività ispettiva scaturisce dall’acquisizione di elementi informativi nel corso del quotidiano controllo del territorio, con particolare riferimento alle merci viaggianti su strada, dati e informazioni successivamente approfonditi mediante la consultazione delle banche dati in uso al Corpo. La preliminare attività di riscontro ha permesso di rilevare che il soggetto verificato, a fronte delle prestazioni di servizio effettuate nei confronti di varie imprese clienti, non aveva dichiarato al Fisco i proventi percepiti.

La seconda attività ispettiva, legata a una ditta che opera nel settore marittimo a Sarroch, scaturisce invece da un precedente controllo effettuato dai finanzieri nei confronti di un’altra azienda operante nel medesimo settore economico (concluso con la constatazione di un’evasione di 16240 euro), con la quale la società verificata ha intrattenuto rapporti commerciali regolarmente fatturati. L’esame della contabilità e i riscontri effettuati sulla documentazione presentata hanno evidenziato che la società è risultata aver omesso di dichiarare, per gli anni dal 2016 al 2018, ricavi per complessivi 79037 euro ed un’Iva pari a 17388 euro. Gli interventi si inseriscono nel più ampio ed articolato dispositivo della Guardia di Finanza finalizzato al contrasto dell’evasione fiscale, fenomeno che produce effetti negativi per l’economia, ostacola la normale concorrenza tra le imprese, danneggia le risorse economiche dello Stato ed accresce il carico fiscale per i cittadini onesti.