Regione, tutto rinviato per la scelta del presidente del Consiglio: malumori tra i Riformatori

Cinque i nomi degli assessori scelti dal neopresidente Christian Solinas per iniziare il quinquennio di governo regionale. Gianni Chessa (Turismo), Alessandra Zedda (Lavoro), Mario Nieddu (Sanità), Gianni Lampis (Ambiente) e Giuseppe Fasolino (Programmazione). Restano ancora sette deleghe da assegnare, e sui nomi bisognerà attendere. I Riformatori confermano l’appoggio alla maggioranza ma spiegano che “bisogna trovare anche nomi di altro profilo. Per il momento non siamo entrati nella Giunta, chiediamo al presidente Solinas di avere lungimiranza nelle scelte”, spiega il coordinatore regionale Pierino Fois, “confidiamo di arrivare alla soluzione nelle prossime ore”. Tutto rinviato a martedì, invece, per la nomina del presidente del Consiglio, in lizza ci sono il forzista Antonello Peru e il leghista Michele Pais.

Oggi è stata anche la prima storica volta, nell’Aula di via Roma, dei primi consiglieri della Lega e del Movimento 5 Stelle. I nomi dei rispettivi capigruppo devono ancora essere fatti. La minoranza, infine, ha punzecchiato la scelta di iniziare la consiliatura con cinque assessori e non con dodici.