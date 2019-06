Regione Sardegna, Manca del M5S: “Spesi oltre tredici mila euro per un ritratto”

Tredici mila euro per un ritratto. La denuncia è di Desirè Manca, capogruppo del Movimento 5 Stele in consiglio regionale. “Le Priorità. Tra le tante emergenze che hanno afflitto la Sardegna lo scorso anno c’era quella di commissionare una tela”, scrive nella propri pagina facebook la consigliera pentastellata, “così, mentre centinaia di Sardi hanno difficoltà a mettere insieme il pranzo con la cena, in Consiglio Regionale si spendono 13.636,36 € per un ritratto”. E ha postato la foto di una tela che ritrae l’ex presidente del consiglio regionale Gianfranco Ganau.