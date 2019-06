Stop alle bombe dalla Sardegna allo Yemen, Rwm avverte: “Pesante impatto sui lavoratori”

“Pesante impatto sui lavoratori”. È l’avvertimento di Rwm Italia ai lavoratori degli stabilimenti, tra i quali quello di Domusnovas, dopo il via libera della Camera dei Deputati allo stop all’expo di bombe dall’Italia all’Arabia Saudita e agli Emirati Arabi Uniti impegnati nel sanguinoso conflitto in Yemen.

“Sarà ora compito del Governo nelle prossime settimane dare disposizioni precise in merito alle aziende coinvolte, tra cui la Rwm Italia”, scrive la società, “come potete ben immaginare, questa decisione del Parlamento avrà un pesantissimo impatto sull’azienda e sui lavoratori di tuti gli stabilimenti, ma dovremo comunque attendere le disposizioni di dettaglio del Governo prima di prendere qualunque decisione in merito.

Sono allo studio”, prosegue il documento, “misure di contingenza per preservare il maggior numero di posti di lavoro possibili, a tal proposito, si informa che tutti i rinnovi contrattuali saranno eccezionalmente di breve durata e l’ingresso di nuovi lavoratori viene temporaneamente sospeso, eccezion fatta per quelli non differibili per garantire il buon andamento dell’azienda”.