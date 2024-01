Regionali in Sardegna, Truzzu – Solinas 9 a 4: sindaco di Cagliari in pole

Truzzu-Solinas 9 a 4. Il sindaco di Cagliari incassa 9 voti al tavolo di coalizione contro i 4 andati al governatore uscente Christian Solinas. In ballo la candidatura per il centrodestra alle regionali. La formalizzazione ancora non c’è. Manca solo il via libera definitivo al tavolo nazionale.

“Il tavolo della coalizione di centro destra, civica, autonomista nella giornata odierna ha individuato, a larga maggioranza come proposta di candidatura alla carica di presidente della Regione quella del sindaco di Cagliari Paolo Truzzu, che ha ricevuto il gradimento delle forze politiche che chiedono al primo partito della coalizione di assumere la responsabilità di indicare il prossimo candidato presidente”, ha dichiarato il senatore di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, coordinatore regionale in Sardegna, “il lavoro odierno del tavolo regionale, importante e decisivo ai fini della scelta definitiva, giungerà nelle prossime ore alla formalizzazione della candidatura alla carica di governatore su cui tutte le forze politiche nazionali e regionali del centro destra convergeranno, condividendo assieme impegno ed energie a beneficio dei sardi e della Sardegna”.