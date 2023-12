Regionali in Sardegna, Salvini: “Avanti con questa maggioranza e Solinas”

Salvini conferma Solinas. Il leader della Lega e vicepremier è intervenuto in video collegamento nel corso di un convegno sulle infrastrutture in Sardegna (“Un anno di lavori pubblici. Costruire futuro”) e, ragionando sulle prossime regionali, ha ribadito che “squadra che vince non si cambia”. Salvini ha aggiunto: “Andiamo avanti con questa maggioranza e lasciamo litigi e polemiche ad una sinistra divisa. Per la Lega, la Sardegna, l’autonomia e il lavoro meritano altri 5 anni di impegno con Solinas”.