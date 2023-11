Incidente sulla 131 a Cagliari con 5 auto e un monopattino coinvolti: 6 i feriti, tre in gravi condizioni

Grave incidente sulla Statale 131 a poco più di due chilometri dall’ingresso a Cagliari. Ci sono sei feriti, quattro dei quali in gravi condizioni. Fatale un primo schianto: un automobilista ha colpito un giovane di 20 anni in monopattino. Alcuni automobilisti si sono subito fermati per soccorrere il ragazzo ma, proprio in quel momento, sono state investite da altre auto, anche per colpa del buio. Successivamente, due auto si sono scontrate, finendo a pochi centimetri dal guardrail. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, varie ambulanze del 118 e la polizia Stradale. Tre uomini, tra i quali un 32enne e un quarantenne, sono stati portati in codice rosso al Brotzu. Un altro automobilista è finito, sempre in gravi condizioni, al Policlinico di Monserrato. Nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita ma hanno tutti riportato fratture e numerose ferite.

Nel conteggio finale dei feriti anche una donna, un altro uomo e il giovane sul monopattino. È proprio lui ad avere riportato solo qualche lieve danno: i soccorritori lo hanno portato al pronto soccorso del Brotzu. Traffico in tilt per più di un’ora, con i pompieri impegnati anche a mettere in sicurezza tutta l’area della 131 interessata dagli incidenti.

