Regionali, in arrivo i dati di Cagliari e Sassari: Todde rimonta e supera Truzzu

Todde rimonta e torna in testa. Con lo 0, 2 % in più la candidata del campo largo supera lo sfidante del centrodestra.

Con mille e 247 sezioni scrutinate su mille 844 Todde si attesta al 45, 4 % superando Truzzu che mantiene il 45,2%, staccatissimi Soru, 8, 5 e Chessa 0, 9.

Intanto dopo 11 ore la Regione Sardegna ha comunicato solo la metà dei dati in arrivo dalle 1.844 sezioni e monta la polemica. Mentre i Comuni indicano dati in stato avanzato, questi ritardi nella presentazione dei dati ufficiali dalla Regione creano malumori nello staff di Alessandra Todde. ”Questi ritardi della Regione – dichiarano all’Adnkronos – non sono solo un problema tecnico, qua c’è un problema di informazione e mancanza di rispetto per gli elettori che aspettano i risultati’.