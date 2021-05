Record di vaccinazioni in Sardegna, 21500: successo per gli Open Day sotto le stelle

Sono numeri record quelli che inanella l’Ats e la Regione grazie al primo dei due Open Day in notturna delle vaccinazioni per gli over 40. Era già nell’aria con il boom di prenotazioni sul sito di Poste Italiane (tutti gli slot esauriti in appena 15 minuti), adesso arriva la conferma. Solo nei due hub vaccinali della Fiera di Cagliari, infatti, ieri sono state inoculate ben 4500 dosi. La tanta voglia dei sardi di proteggersi definitivamente dal Coronavirus ha trionfato e, risultato mai raggiunto prima, la Sardegna segna ben 21500 vaccinazioni in un giorno. Le decine di medici e infermieri, sparsi in tutti gli hub sardi aperti sotto le stelle, hanno lavorato in modalità non stop pur di riuscire a vaccinare tutte le persone in lista. Oggi si replica, sempre dalle 19 alle ventiquattro, quindi ai prospettano altri numeri record. Non c’era solo il capoluogo sardo in prima linea, ovviamente.

Gli hub sono rimasti aperti anche a Olbia, Tempio, Sassari, Alghero e Ozieri. E proprio a Ozieri i numeri sono decisamente alti, come comunica la stessa amministrazione comunale: “Quasi 900 somministrazioni. Un grazie a tutti gli operatori sanitari che senza tregua si stanno alternando preso il centro vaccinale di San Nicola. Un grazie particolare a tutte quelle persone che prestano servizio di volontariato nelle associazioni di Protezione Civile di Ozieri, Mores e Tula, alla Compagnia Barracellare di Ozieri. Senza il loro impegno sarebbe stato tutto molto più difficile. Infine, un grazie anche ai dipendenti del comune per il contributo a risolvere qualunque problema organizzativo. Il lavoro di squadra ha permesso di offrire un servizio di assistenza di qualità che tanta gente ha voluto riconoscere con manifestazioni di gratitudine per la perfetta organizzazione”.