Monserrato, tante le novità in arrivo. A Radio Casteddu il sindaco Tomaso Locci.

“È una bella speranza quella che c’è stata regalata perché finalmente si vede la luce in lontananza. Anche il fatto che si voglia togliere il coprifuoco, che si voglia riaprire: questo sicuramente dà più speranza a tutti i cittadini”.

Premiati gli eroi di questa pandemia con un encomio solenne: “Era un qualcosa che volevamo già fare da tempo, ma un po’ la pandemia, un po’ altri impegni non ci hanno permesso di farlo. Abbiamo deciso di fare un encomio a tutte le associazioni di volontariato, al comando della Polizia municipale, al comandante, ai carabinieri e comunque a tutte quelle associazioni che erano all’interno del coc e che hanno collaborato, in maniera assolutamente eccezionale, giorno e notte senza guardare orari e che hanno rischiato in prima linea la loro vita, perché, nei primi periodi, non si conosceva l’impatto del covid-19. Eravamo anche senza le mascherine e queste persone andavano ad aiutare i soggetti che si trovavano in grande difficoltà e portavano anche i pasti.

Era quindi doveroso, penso”.

I vaccini, presto un hub anche a Monserrato?

“Ora siamo dirottati a Quartu, gli hub presenti stanno lavorando molto bene, e a brevissimo avremo un incontro alla Fiera con i vari medici di famiglia di Monserrato e i responsabili dell’Ats per verificare di poter avere un hub anche a Monserrato, che agevolerebbe e velocizzerebbe il raggiungimento dell’immunità di gregge”.

In estate una discoteca all’aperto. Come sarà? “Ci stiamo lavorando, stiamo preparando dei protocolli anche un po’ più restrittivi.

Io sono positivo nella mia vita e sono convinto che a luglio si potrà lavorare in una determinata maniera e mi auguro di poter sistemare il comparto 8 anche in previsione di questa discoteca.

Adesso, con già con qualche limitazione, noi potremmo prevedere 1000 persone e sarebbe un bellissimo risultato, ma io non mi accontento e vorrei andare anche oltre.

È molto importante comunque il rispetto di alcuni vincoli e dei protocolli che stiamo affrontando e speriamo di riuscire nei nostri obiettivi”.

Novità dagli ultimi consigli comunali: “Abbiamo discusso le mozioni, questa dell’encomio era molto importante per la nostra maggioranza e mi auguravo che fosse votata all’unanimità, perché era per premiare le associazioni, le forze dell’ordine, la Polizia municipale ma ciò non è successo per le loro ragioni.

A breve si svolgerà il consiglio sul bilancio e, una volta approvato, si potranno utilizzare i denari per i nostri cittadini. Con questo ultimo decreto, si stanno dando 600 milioni ai comuni perché le entrate minori le abbiamo avute nei comuni. Siamo riusciti a confermare i denari dello scorso anno soprattutto per le politiche sociali, che è la situazione più delicata per tutti i comuni. Abbiamo confermato gli stessi stanziamenti e riconfermati anche i denari che avevamo per gli spettacoli, la cultura e lo sport perché pensiamo che debbano ripartire.

Dobbiamo fare uno sforzo per far ripartire questi settori e per le politiche giovanili abbiamo messo un po’ di soldini per organizzare progetti e manifestazioni. Abbiamo pensato anche agli anziani e ci saranno dei denari anche per poter intervenire a casa Pani e finire la struttura dedicati agli anziani.

Insomma, progetti ce ne sono e, con quest’anno di pandemia, non abbiamo potuto aggiungere più di quello che avremmo voluto ma con i fondi di avanzo, che sono circa 16 milioni di euro, sicuramente riusciremo a intervenire e a spenderli anche per ulteriori necessità progettuali che sono per l’interesse dei cittadini e della comunità”.

