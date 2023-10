Peculato, condannati i vertici della Camera di Commercio di Cagliari

Condannati i vertici della Camera di commercio di Cagliari. E’ di poco fa la sentenza di primo grado nel processo contro gli ex dirigenti dell’ente del largo Carlo Felice. Quattro anni e 6 mesi all’ex presidente Giancarlo Deidda, 5 anni e 4 mesi all’ex segretario generale Luca Camurri (entrambi per peculato), mentre un anno con sospensione e non menzione alla funzionaria Simonetta Oddo Casano, per il reato di falso.

Il pm Giangiacomo Pilia aveva contestato diversi reati: peculato all’abuso d’ufficio, ma anche falso, maltrattamento, danneggiamento, omessa denuncia di reato e diffamazione. L’indagine è partita nel 2015, dopo alcuni esposti sull’uso della carta di credito della Camera di Commercio e dell’auto aziendale per finalità non istituzionali. Gli imputati erano difesi da Patrizio Rovelli, Gianluca Aste e Rita Dedola che presto presenteranno ricorso in Appello.