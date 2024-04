Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Paura questo pomeriggio in via Tramontana a Cagliari. Erano da poco trascorse le 18: 30 quando un malvivente, vestito di nero e con la pistola (forse giocattolo) in pugno si è avvicinato al distributore di carburante di via Tramontana per una rapina. Il dipendente ha consegnato l’incasso (qualche centinaio di euro) e l’uomo si è dato alla fuga.

Sulla vicenda indaga la Polizia.