Una discarica nel cuore di Flumini di Quartu: in via dei Narcisi, all’altezza dell’incrocio con via dell’Autonomia Regionale, vengono accumulati rifiuti di ogni tipo. Residenti in rivolta: “C’è di tutto, dai residui di lavorazione in edilizia a water, bottiglie di vetro, buste piene di indifferenziata e materassi”.

“Accade da oltre un anno” spiegano i residenti, la discarica si trova in “un terreno privato non recintato. Le segnalazioni fatte sono servite a poco: nessuna risposta concreta. Gli operatori ci hanno detto che “non si può entrare in un terreno privato”. Insomma, quella montagna di rifiuti continua a crescere con l’aggravante che la discarica si trova a pochi metri dalla scuola elementare di Piazza Santa Maria degli Angeli appena rimessa a nuovo. Viene offerto proprio un bell’esempio ai bambini, ai quali, forse, qualche insegnante, parla di tutela dell’ambiente e di decoro urbano”.

I residenti, che hanno segnalato il problema alla redazione di Casteddu Online, sperano che il luogo venga presto ripulito al fine di garantire decoro e salute a chi vive nella preziosa località che si affaccia sul mare.