Tragedia a Roseto degli Abruzzi. Un ragazzo di 27 anni è stato trovato senza vita davanti al pc in casa sua, con una maschera antigas sul viso. Stanco ad una prima ricostruzione, il giovane avrebbe inalato gas refrigerante.
Purtroppo, nonostante l’intervento degli operatori del 118, per il 27enne era ormai troppo tardi.
Sul posto sono intervenute anche le forze dell’ordine, che si stanno occupando di ricostruire l’accaduto.
L’ipotesi più accreditata è che all’origine della tragedia possa esserci una sfida social. La procura ha già disposto l’autopsia sul corpo del giovane, che potrà fornire risposte concrete a questa assurda morte.