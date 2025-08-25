La difesa di Igor Sollai, il camionista 43enne condannato all’ergastolo e all’isolamento diurno si prepara all’appello. La decisione se percorrere la strada del processo bis sarà presa non appena saranno depositate le motivazioni della sentenza dello scorso 2 luglio: i suoi legali Laura Pirarba e Carlo Demurtas avranno poi 45 giorni di tempo per pianificare la strategia difensiva.

“La sentenza, come previsto dal dispositivo letto in udienza, verrà depositata nel termine di 90 giorni. Da quella data decorrerà l’ulteriore termine di 45 giorni per la redazione e il deposito dell’appello. Ogni decisione potrà essere assunta solo dopo aver preso compiuta visione degli argomenti che la Corte d’Assise esporrà a sostegno di ogni singolo punto”, dice a Casteddu online l’avvocato Demurtas.

La corte con la sentenza ha stabilito una provvisionale di 100mila euro in favore del fratello della vittima, Andrea Deidda, mentre le ulteriori richieste di risarcimento, per un totale di 1,4 milioni di euro, saranno quantificate in sede civile.

La vicenda risale al 10 maggio 2024, quando Francesca Deidda scomparve improvvisamente da San Sperate. Il suo corpo venne ritrovato due mesi dopo, il 18 luglio, chiuso in un borsone nero da calcetto e abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito, lungo la vecchia statale 125, grazie al fiuto dei cani molecolari. Decisiva per la svolta nelle indagini la scoperta del gps installato sul camion da lavoro di Sollai, che ha permesso agli inquirenti di ricostruire nel dettaglio gli spostamenti dell’autotrasportatore nei giorni successivi alla scomparsa della moglie.

A inchiodarlo, anche una lunga serie di ricerche online: secondo l’accusa, l’uomo avrebbe cercato informazioni su come nascondere un cadavere, scavare una fossa e sugli effetti di un colpo violento alla testa. Tra le ricerche, anche come acquistare cianuro.

Nei giorni successivi al delitto, Sollai aveva utilizzato il telefono della moglie per inviare messaggi a parenti, amici e colleghi e far credere a un allontanamento volontario. Aveva persino compilato online, a nome di Francesca, le pratiche per il licenziamento dal lavoro. Aveva anche acquistato alcune piante, pagate con la carta di credito, con l’intento di coprire il luogo in cui aveva nascosto il corpo.

In aula, al momento della lettura della sentenza, anche i genitori di Sollai: il 43enne aveva confessato il femminicidio a novembre scorso, dopo averlo negato per mesi. Ma non ha mai fatto ritrovare né l’arma del delitto, un martello da muratore, né il telefonino di Francesca.