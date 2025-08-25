Le p revisioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 26 Agosto Dopo una giornata nuvolosa, il rinforzo della pressione determinerà rasserenamenti in serata. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolos a . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 3 0 °C e la minima di 2 4 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sud, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest . Il mare sarà poco moss o . A Sassar i la giornata sarà in prevalenza soleggiat a. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35 °C e la minima di 20 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena . Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35 ° C e la minima di 22 ° C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest Il mare sarà quasi calmo . E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32 °C e la minima di 22 °C. I venti sarann o deboli al mattino e provenienti da Ovest- Nord ovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest . Ci aspetta dunque un caldo e afoso martedì con temperature in rialzo raggiungeranno i 3 5 °C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di M eteo Casteddu. B uo n a giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba