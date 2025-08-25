Le previsioni meteo per Cagliari e tutta la Sardegna aggiornate per domani martedì 26 Agosto Dopo una giornata nuvolosa, il rinforzo della pressione determinerà rasserenamenti in serata. I venti saranno deboli e il mare poco mosso. Vediamo i dettagli con i dati di 3Bmeteo: A Cagliari la giornata sarà in prevalenza poco nuvolosa. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 30°C e la minima di 24°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud, moderati al pomeriggio e provenienti da Sudest. Il mare sarà poco mosso. A Sassari la giornata sarà in prevalenza soleggiata. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 20°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sudest, moderati al pomeriggio e provenienti da Nordovest. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Oristano la giornata sarà in prevalenza serena. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 35°C e la minima di 22°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Sud-Sudovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Ovest-Sudovest Il mare sarà quasi calmo. E’ prevista allerta meteo per l’afa. A Nuoro la giornata sarà caratterizzata da nubi sparse alternate a schiarite. Non sono previste piogge. La temperatura massima sarà di 32°C e la minima di 22°C. I venti saranno deboli al mattino e provenienti da Ovest-Nordovest, moderati al pomeriggio e provenienti da Est-Nordest. Ci aspetta dunque un caldo e afoso martedì con temperature in rialzo raggiungeranno i 35°C. Per oggi è tutto, appuntamento ai prossimi aggiornamenti di Meteo Casteddu. Buona giornata e sempre buon ascolto in compagnia di Radio Casteddu Online! A cura di Claudia Saba