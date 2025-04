Sei ragazze sarde della scuola media Salesiani Don Bosco di Cagliari hanno ottenuto un ottimo risultato nel mondo degli scacchi. Una settimana fa, hanno conquistato il podio regionale nella categoria femminile scuola media del Trofeo Scacchi Scuola, disputato a Terralba, ottenendo il titolo di campionesse regionali. Ora, dall’11 al 14 maggio, saranno protagoniste della finale nazionale a Montesilvano, in Abruzzo. La squadra, composta da Aurora Abel, Elisa Aprile, Elisa Tidu, Ludovica Doro, Emma Balloi e Dafne Sofia Onnis, ha dimostrato grande talento e determinazione. Le atlete, di età compresa tra gli 11 e i 13 anni, partiranno per il torneo nazionale accompagnate dai loro docenti. La competizione prevede cinque turni di gioco distribuiti su più giornate, e le giovani scacchiste sperano di confermare il loro successo anche a livello nazionale. L’interesse per gli scacchi in Sardegna è in costante crescita, con sempre più giovani che si avvicinano a questa disciplina. “Alcune di loro hanno iniziato a giocare fin dalla scuola primaria, grazie al maestro Isacco, che le ha fatte appassionare a questo gioco”, racconta una madre. “Inoltre c’è chi è già campionessa regionale e provinciale di categoria e fa parte di un circolo scacchistico”. L’importanza degli scacchi nel percorso scolastico è riconosciuta ufficialmente: le ore di scacchi rientrano infatti nell’orario curriculare dalla scuola primaria fino alla secondaria di secondo grado, un aspetto che è bene sottolineare. Intanto, il successo ottenuto a Terralba ha già riempito d’orgoglio docenti, alunni e genitori. L’attesa ora è tutta per maggio, nella speranza di un altro buon risultato a livello nazionale.