Bruttissimo episodio per un ragazzino di soli 15 anni a Milano. Nel pomeriggio di ieri la giovanissima vittima è stata avvicinato in corso Buenos Aires da un gruppetto di ragazzini. La piccola banda gli rubato scarpe, vestiti , portafogli e lo ha anche costretto a prelevare soldi dalla sua carta. Il gruppetto gli ha intimato di chiamare il padre affinché potesse ricaricare la carta, in quel momento senza denaro.

A quel punto il genitore ha avvertito le forze dell’ordine, che hanno 4 ragazzi, tutto fra 15 e i 17 anni.

Dovranno rispondere dei reati di tentata estorsione, sequestro di persona, rapina e resistenza a pubblico ufficiale.