Capodanno senza Cagliari, scoppia la polemica: Stefania Loi attacca la Giunta

Treni straordinari per Sassari, Olbia e Assemini, ma non per Cagliari. È questo il dettaglio che ha acceso il dibattito politico sul Capodanno in Sardegna e che ha spinto la consigliera comunale Stefania Loi a intervenire duramente contro le scelte dell’esecutivo.

Trenitalia e Regione hanno infatti annunciato cinque treni straordinari in occasione dei grandi concerti di fine anno, ma il capoluogo resta escluso. Un’assenza che, secondo Loi, non è casuale né frutto della sfortuna: «Quando persino le ferrovie ti saltano, non è sfortuna. È una certificazione di inconsistenza della proposta della città».

Il nodo politico: “Capodanno che non conviene”

La polemica arriva dopo il dibattito in Consiglio comunale, dove il sindaco Zedda ha sostenuto – citando dati e consulenti – che il Capodanno a Cagliari “non conviene” e “non porta turisti”. Un’affermazione che la consigliera contesta nel merito e nel metodo.

I numeri contestati

Secondo la ricostruzione della consigliera, le esperienze recenti raccontano una realtà diversa:

Il Capodanno con Blanco avrebbe generato oltre 5 milioni di euro di ricadute economiche .

avrebbe generato oltre . Il concerto di Marco Mengoni ha richiamato 25.000 persone , di cui circa 2.000 provenienti da fuori Sardegna .

ha richiamato , di cui circa . Alberghi pieni, ristoranti esauriti e un centro cittadino animato anche dopo la mezzanotte, grazie a un concerto iniziato alle 23:50.

Per molti commercianti, «la giornata con il miglior incasso di sempre».

L’unico vero limite, secondo Loi, sarebbe stato logistico: la scelta obbligata della Fiera come location per ragioni di sicurezza, con via Roma ancora interessata dai cantieri.

Treni, eventi e scelte strategiche

Per la consigliera, l’annuncio dei treni straordinari è un segnale politico oltre che organizzativo. Da qui la conclusione, amara e simbolica: mentre altre città sarde si preparano ad accogliere visitatori e festeggiamenti, Cagliari resta “in stazione”, esclusa non solo dai collegamenti straordinari ma anche da una strategia di valorizzazione degli eventi.