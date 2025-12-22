Quartu Sant’Elena, sfondano la serranda di una pizzeria per rubare la cassa: colpo durante la notte ai danni di una pizzeria situata in via Leonardo da Vinci. Incertezza sul proseguimento del lavoro nei prossimi giorni, i gestori del “Green house”: “Non possiamo garantire il servizio bar e pizzeria con certezza”.

Hanno agito durante la notte a bordo di una vettura, i malviventi è così che alle 2,20 sono entrati in azione: si sono schiantati contro l’ingresso rompendo anche la porta, in pochi minuti, poi, hanno prelevato la cassa e sono fuggiti via.

Ingenti indanni alla struttura, un raid messo a segno pochi giorni prima di Natale e che potrebbe compromettere il lavoro dei gestori in questi giorni che precedono le feste.