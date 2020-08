Ragazzi pestati a sangue nella notte al Poetto, il dolore di un padre: “Mio figlio vivo per miracolo”

Ragazzi pestati a sangue sul litorale del Poetto, la denuncia viene da un genitore.

E’ accaduto durante la notte. Erano circa le 5,30 quando, lungo la pista ciclabile nelle immediate vicinanze di un noto locale del litorale quartese, alcuni ragazzi sono stati aggrediti e pestati a sangue da una banda di coetanei.

“Erano circa una decina – racconta esasperato Maurizio S., padre di uno dei giovani, ora al pronto soccorso in attesa delle dimissioni del ragazzo – Mio figlio è stato aggredito, gli hanno portato via il cellulare ed è un miracolo se sia vivo”.

Ad uno degli amici del ragazzo è andata peggio: il giovane è stato soccorso e sta per essere trasferito al Ss. Trinità dove dovrà essere sottoposto ad un intervento chirurgico per le ferite riportate al volto.

“Mi trovo al pronto soccorso del Marino, non avete idea delle ambulanze che ho visto arrivare. Con me tanti altri genitori i cui figli sono rimasti vittime di aggressione. Mi chiedo, dove sono le forze dell’ordine? Ora, appena mio figlio sarà dimesso lo porterò in Questura per fare denuncia. Ma qualcuno deve pur proteggere le serate dei nostri figli”.