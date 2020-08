Più sicurezza sulle spiagge e nelle acque della Costa Verde: consegnata una moto d’acqua per il soccorso in mare alla protezione civile. La Protezione civile regionale ha assegnato la dodicesima moto d’acqua da soccorso tipo sea doo gti 130, con annessa attrezzatura, acquistata dall’Amministrazione regionale, all’associazione volontari di protezione civile Arbus, impegnata nelle attività di soccorso e salvamento in mare, che con professionalità e impegno garantisce il servizio di sicurezza alla balneazione.

Alla cerimonia di consegna hanno partecipato l’Assessore regionale Gianni Lampis, il direttore generale della Protezione civile, Antonio Pasquale Belloi e il presidente dell’Associazione Volontari di Protezione Civile di Arbus, Jonathan Concas, insieme ai tanti volontari arburesi.