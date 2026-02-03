Tragedia questo pomeriggio nella periferia est di Napoli. Come riporta Il Mattino, Ilenia Musella sarebbe stata prima accoltellata alla schiena e poi accompagnata in ospedale ormai senza vita da ignoti a bordo di un’auto. Gli agenti della Squadra Mobile di Napoli, del Commissariato Ponticelli e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono al lavoro per ricostruire l’accaduto.

“È una situazione grave, è una tragedia. E questa tragedia va letta. Io sono certo che sia la magistratura che le forze di polizia stanno già agendo e dobbiamo affidarci sempre con fiducia sia alla magistratura che alle forze di polizia”, le parole del Prefetto di Napoli Michele Di Bari riferite dal quotidiano partenopeo.

Una tragedia che vede la perdita di una giovanissima vita su cui inquirenti e familiari desiderano far luce quanto prima.