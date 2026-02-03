E’ stata ripristinata la piena operatività del Pronto Soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari oggetto questo pomeriggio di un problema tecnico alle linee elettriche che aveva causato un blackout temporaneo alla struttura. Lo comunica la Asl di Cagliari.

Grazie all’intervento dei tecnici, è stato possibile riattivare la funzionalità della struttura di via Is Mirrionis che aveva allertato il 118 per la destinazione dei pazienti verso altri nosocomi della città metropolitana, garantendo così la presa in carico dei codici più urgenti e dando comunque assistenza sanitaria ai pazienti presenti nella sala d’attesa.

Completate le attività di ripristino e risoluzione del problema, la Direzione di presidio ha offerto supporto agli altri ospedali della città, dando la disponibilità di posti letto ortopedici e richiamando i pazienti che erano stati dirottati temporaneamente verso altre strutture.