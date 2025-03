Nelle prime ore della mattina, i Carabinieri della Stazione di Selargius hanno rintracciato e tratto in arresto un 35enne di origine nigeriana, disoccupato e domiciliato in località Pitz’e Pranu, in esecuzione di un’ordinanza emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Cagliari.

Il provvedimento dispone la revoca della misura alternativa alla detenzione, cui l’uomo era sottoposto, ordinando contestualmente il suo immediato trasferimento in carcere.

Alla base della misura restrittiva vi sono le gravi risultanze investigative raccolte dai Carabinieri, che, lo scorso 28 febbraio, con il supporto dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Abbasanta, avevano sorpreso l’uomo in possesso di 60 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 200 euro in contanti.

In quella circostanza, dopo l’arresto, l’uomo era stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida, ma l’Autorità Giudiziaria, alla luce delle violazioni accertate e dei nuovi elementi emersi, ha deciso di revocare il beneficio della misura alternativa, disponendo il ripristino della carcerazione.