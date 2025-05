RADIO ZAMPETTA SARDA: LO SGUARDO DI CHI SPERA DI TROVARE L’ AMORE DI UNA CASA.

Vagava senza meta tra le auto e i negozi di viale Colombo a Quartu, in cerca di un posto sicuro.

Dal carattere particolarmente docile, affettuoso e giocherellona, è ben predisposta al contatto umano.

È una micina che merita una vera adozione del cuore, chi l’ adotterà verrà ripagato di tanto amore e compagnia.

È stata visitata, pare non superi i 12 mesi di età, approssimativamente ha circa 9 mesi, è stata testata negativa fiv e felv, sterilizzata e trattata con gli antiparassitari per pulci e vermi intestinali.

Cerchiamo adozione responsabile che garantisca vita in sicurezza e non libera per giardini che consentano l’ accesso in strada.

Si trova in stallo a Quartu, potete venire a conoscerla senza impegno contattando la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632 con un primo messaggio whatsapp.