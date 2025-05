Approfittando dell’orario di chiusura del presidio, ieri sera due uomini in forte stato d’ebbrezza hanno preso di mira il portone d’ingresso della Stazione Carabinieri di Muravera colpendolo più volte con un martello. I colpi, immediatamente segnalati da alcuni passanti, hanno fatto convergere in pochi minuti sul posto una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile della compagnia di San Vito: davanti all’ingresso è stato rinvenuto l’attrezzo metallico, immediatamente posto sotto sequestro.

Le ricerche avviate nell’area hanno consentito di individuare in via Roma due residenti del paese, un quarantatreenne e un quarantaduenne, entrambi disoccupati e già noti alle forze di polizia. Il primo è stato trovato ancora in evidente stato di agitazione, mentre il secondo giaceva a terra semi-incosciente in preda ai fumi dell’alcool e, dopo le prime cure dei militari, stato affidato ai sanitari del 118 che lo hanno trasferito al pronto soccorso di Muravera per accertamenti. Gli elementi raccolti – dal sequestro del martello ai rilievi tecnici sul portone danneggiato, alle immagini di videosorveglianza – hanno portato a ritenere i due uomini responsabili, allo stato delle indagini, dei reati di danneggiamento aggravato e porto ingiustificato di oggetti atti a offendere, reati in relazione ai quali la Stazione Carabinieri di Muravera ha proceduto al loro deferimento in stato di libertà.