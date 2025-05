Nella serata di ieri, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia hanno arrestato in flagranza un trentaduenne del posto, disoccupato, già sottoposto agli arresti domiciliari, colto all’esterno della propria abitazione in violazione delle prescrizioni impostegli dall’Autorità Giudiziaria.

Nel corso di un ordinario servizio di perlustrazione, l’equipaggio ha riconosciuto l’uomo mentre si aggirava a piedi nei pressi di via Cannas di Sopra. Alla richiesta di giustificare la sua presenza fuori casa, il 32enne non ha saputo fornire alcuna autorizzazione valida; dai primi accertamenti è emerso che si trovava in regime di detenzione domiciliare nell’ambito di un procedimento penale pendente per reati contro la persona.

Condotto in caserma, è stato nuovamente posto ai domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.