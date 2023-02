Radio Zampetta Sarda, incontro pubblico a Quartu sull’importanza della sterilizzazione

PROGETTO QUARTU E L’ IMPORTANZA DELLA STERILIZZAZIONE CON LA DR.SSA PAIS.

Nell’ambito del “Progetto Quartu” del comune di Quartu Sant’Elena, in collaborazione con Effetto Palla ODV, è previsto un incontro pubblico con la cittadinanza e le associazioni animaliste, in cui la dottoressa Monica Pais parlerà dell’importanza della sterilizzazione.

L’incontro è previsto per il 3 febbraio 2023 alle ore 10:00 presso ex convento dei Cappuccini, in via Brigata Sassari a Quartu Sant’Elena.

Parteciperanno l’assessore all’ambiente Sanna e la garante degli animali Donatella Perseo.

