Radio Zampetta Sarda, cercasi famiglia per il piccolo Merlino

È stato chiamato Merlino il micino di 2/3 mesi vittima di abbandono davanti al cancello di una casa in campagna, con il rischio di essere sbranato dai cani. Recuperato da una persona allergica al pelo del gatto chiede aiuto per trovare una vera adozione del cuore. Abituato a stare in casa e al contatto con le persone è molto affettuoso e coccolone.

È stato chiamato Merlino il micino di 2/3 mesi vittima di abbandono davanti al cancello di una casa in campagna, con il rischio di essere sbranato dai cani. Recuperato da una persona allergica al pelo del gatto chiede aiuto per trovare una vera adozione del cuore. Abituato a stare in casa e al contatto con le persone è molto affettuoso e coccolone.

SOS PER MERLINO, 2 MESI ABBANDONATO DAVANTI A UN CANCELLO IN CAMPAGNA A SASSARI SI CERCA ADOZIONE DEL CUORE.

SOS PER MERLINO, 2 MESI ABBANDONATO DAVANTI A UN CANCELLO IN CAMPAGNA A SASSARI SI CERCA ADOZIONE DEL CUORE.

Sassari. Info 3282893324 no mattina. Oppure 3391177114.