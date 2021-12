Radio Zampetta Sarda, cercasi adozione del cuore per due dolcissime cucciole in pericolo

ADOZIONE DEL CUORE PER 2 CUCCIOLE DOLCISSIME IN ESTREMO PERICOLO, PERCHÉ VIVONO IN STRADA NEL SUD SARDEGNA.

REGALIAMO IL MIRACOLO DI NATALE, UNA FAMIGLIA PER LA VITA.

Queste due cagnoline sono in pericolo e cercano casa urgentemente.

Sono nate in strada e rischiano ogni giorno di essere investite, inoltre vivono insieme alla mamma a ridosso di un dirupo. Nessuno ha potuto accogliere la cucciolata nella propria casa perché la loro mamma è terrorizzata dall’uomo.

Cerco per loro delle persone che le amino come membri della famiglia.

Hanno un mese e mezzo e sono una futura taglia media.

Chiedo ai lettori amanti degli animali una mano con le condivisioni perché sarà solo grazie a voi che le cucciole troveranno adozione!

349 4156296 Annarella

Per appelli e SOS contattateci sulla pagina Facebook e Instagram “Radio Zampetta Sarda”. Messaggi Casteddu online 380 747 6085

