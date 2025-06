MICRO MICINO, TROVA RIFUGIO IN UN POZZETTO A CAGLIARI. CHI LO ADOTTA?

Radio zampetta sarda è sempre in prima linea, per accogliere gli appelli degli animali in difficoltà.

Oggi presentiamo un micro micino che ha pianto per giorni, sicuramente per la paura e la fame.

Un volontario dopo aver sentito il richiamo del micino, scopre il suo rifugio, un tombino in un palazzo Cagliari.

Purtroppo oltre a mettere del cibo non può, perché è al collasso, troppe cucciolate da sistemare.

Il micino rischio di essere schiacciato dalle macchine o trasportato altrove, dove avrebbe i minuti contati.

Proponiamo una vera adozione del cuore, contattate la redazione di radio zampetta sarda al 348 0941 632con un primo messaggio whatsapp.