Radio Zampetta Sarda: appello da Quartu per un micio felv

L’ APPELLO DI VALERIA DA QUARTU PER UN MICIO FELV: ” IL MIRACOLO DI NATALE PER BUDDHA, UN’ ADOZIONE DEL CUORE. O UNO STALLO A PAGAMENTO. “

Buddha ha circa 6 anni , castrato, purtroppo felv positivo.

La sua casa era la strada fino a un mese fa, è stato curato per una brutta rinotracheite, adesso sta bene ma non può essere rimesso in strada, si cerca una famiglia per la vita o uno stallo a pagamento.

Attualmente il gatto si trova a Quartu e trascorre i suoi giorni in una gabbia degenza da oltre un mese, aiutateci, aprite i vostri cuori per un gatto sfortunato.

Info +39 393 958 4627