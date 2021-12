Apriamo le porte del canile di Cagliari: ecco Kito, docile e affettuoso

APRIMO LE PORTE DEL CANILE DI CAGLIARI, VI PRESENTIAMO KITO,

IL CAGNONE DOCILE E AFFETTUOSO CHE MERITA UNA NUOVA FAMIGLIA.

Kito è un simil Dogue de Bordeaux di circa 7 anni, maschio intero, entrato in canile a settembre 2021 in precarie condizioni di salute, denutrito, zoppo, con delle unghie lunghissime. Kito era un cane di proprietà, è positivo alla Leishmaniosi ed è attualmente in cura, in canile ha ripreso peso ed è migliorata anche la deambulazione. Kito è molto affettuoso con tutte le persone, cerca le attenzioni degli operatori, apprezza le carezze e sa andare al guinzaglio. Kito soffre il freddo e riposa preferibilmente all’interno della cuccia sopra delle morbide coperte, non ha molta resistenza fisica e si accontenta di brevi passeggiate, ma è di ottimo appetito e sta recuperando una discreta forma fisica. Per Kito si cerca una famiglia di persone adulte non troppo dinamiche (le sue condizioni di salute non gli consentono di fare eccessiva attività fisica), disposte ad accoglierlo in casa al riparo dagli sbalzi di temperatura che non agevolano il suo recupero fisico e in grado di far fronte alle spese che il trattamento della Leishmaniosi comporta. Ci rendiamo conto che una adozione così onerosa non è alla portata di tutti, ma Kito è veramente un cagnone speciale, docile ed affettuoso e merita questa opportunità. Kito si cede in adozione in regola con le vaccinazioni previste e in possesso di regolare microchip.

Gli orari, l’indirizzo mail e contatto telefonico del canile comunale :

Via Po, 59 – 09122

Orari:

10.30 – 12.00 da martedì a venerdì – 9.00 – 11.45 sabato e domenica

15.00 – 17.00 martedì e giovedì

Telefono: +39 070 6778115

Email: canile@comune.cagliari.it