Radio Zampetta Sarda: adozione di coppia per due gemellini

ADOZIONE DI COPPIA

QUARTU SANT’ELENA

VIVONO IN SIMBIOSI, DOLCISSIMI, 5 MESI.

NON SEPARIAMOLI, AIUTATE CON LE CONDIVISIONI!

RADIO ZAMPETTA SARDA HA IL PIACERE DI RACCONTARVI UNA NUOVA STORIA.

VI PRESENTIAMO 2 GEMELLINI, RENATA E COCHI CHE CERCANO ADOZIONE DI COPPIA DOPO ESSERE STATI ABBANDONATI, UNO È LA FORZA DELL’ ALTRA. NON SEPARIAMOLI SONO DOLCISSIMI.

Renata e Cochi, hanno 5 mesi e sono vittime di abbandono, fortunatamente Susanna e Rossella dell’ ASSOCIAZIONE MICI E CAPRICCI, di Quartu Sant’Elena non ci hanno pensato 2 volte e li hanno messi in salvo.

Sono veramente molti belli, un pelo bianco e soffice e un carattere dolcissimo, infatti noi di Radio Zampetta Sarda siamo andati a conoscerli personalmente perché ci teniamo trovino adozione di coppia. Sarebbe una crudeltà separarli, del resto sono molto tranquilli e con loro un’ adozione di coppia sarebbe una scelte della quale non vi pentirete, anzi ringrazierete, se vi assenterete tante ore da casa per vari motivi non avreste la preoccupazione di lasciarli soli perché si fanno compagnia, del resto sono in simbiosi, dopo la crudeltà dell’ abbandono che hanno dovuto vivere.

Attualmente vivono in una gabbia degenza, sono pronti per vivere in famiglia, li togliamo dalla gabbia e li regaliamo una bella famiglia?

Siamo certi che sarete in tanti a partecipare chi con condivisioni e chi con proposte di adozione.

Dal vivo sono uno splendore, vi invitiamo almeno a vederli.

Info +39 347 907 2489

