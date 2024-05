Raddoppiano le tariffe al parcheggio della stazione di Cagliari, Alessandra Zedda: “Inaccettabile”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La candidata sindaco del centrodestra, Alessandra Zedda, esprime profonda preoccupazione per “l’ultimo colpo inflitto ai cittadini cagliaritani, riguardante le tariffe di parcheggio nella stazione di Piazza Matteotti. L’annuncio delle Ferrovie dello Stato di raddoppiare le tariffe residenti da 40 a 105 euro al mese, rappresenta un ulteriore peso sulle spalle di chi vive e lavora nel quartiere della Marina e nell’intero hinterland. È inaccettabile che i cittadini debbano subire un aumento così ingiustificato e repentino” – dichiara Zedda – “Questa decisione aggrava ulteriormente il già difficile problema della mobilità e del parcheggio nella nostra città. I cittadini non possono essere lasciati soli di fronte a scelte così impattanti sulle loro tasche e sulle loro abitudini quotidiane.”

La candidata sindaco si impegna, in caso di elezione, a sollecitare un immediato tavolo di confronto con le Ferrovie dello Stato per ripristinare le tariffe residenti al livello precedentemente applicato. “Ma la concertazione deve estendersi anche a un progetto di rivitalizzazione dell’hub ferroviario, che includa l’apertura di servizi e esercizi commerciali, al fine di rendere la stazione non solo un punto di transito, ma un vero e proprio centro di aggregazione e servizi per i cittadini e i viaggiatori. Dobbiamo lavorare insieme perché la stazione garantisca servizi utili, migliorando così la qualità della vita dei viaggiatori e dei pendolari – ha aggiunto Alessandra Zedda – Sono convinta che attraverso un dialogo costruttivo e progetti concreti possiamo raggiungere questo obiettivo.”

La candidata sindaco ribadisce il suo impegno per mitigare i disagi dei cittadini e per trovare soluzioni tempestive al problema dei parcheggi e della mobilità, che saranno “una delle priorità della sua futura amministrazione”.