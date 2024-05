Volti noti, vecchie glorie ed esordienti: la carica dei candidati al consiglio comunale di Cagliari

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Volti noti, vecchie glorie ed esordienti tra i candidati alle prossime comunali. Tra oggi e domani saranno depositate le liste dei candidati per le prossime amministrative cagliaritane dell’8 e 9 giugno. Il centrosinistra rispolvera gli ex consiglieri comunali, nel centrodestra riecco mezza giunta Truzzu. Vecchie glorie e facce nuove anche nella lista civica che sostiene Giuseppe Farris.

Per riconquistare palazzo Bacaredda la colazione di centrodestra sosterrà Alessandra Zedda. Il gruppo consiliare cagliaritano uscente di Fratelli d’Italia è confermato praticamente in blocco con Pierluigi Mannino, Corrado Maxia, Stefania Loi, Toto Sirigu, l’ex assessore alla Mobilità Alessio Mereu e Luca Murgia, ex segretario di Truzzu. Nella lista anche Giuseppe Serra studente 18enne, probabilmente il più giovane candidato in tutta Cagliari.

Forza Italia punta sull’ex presidente del consiglio Edoardo Tocco, l’oculista Roberta Sulis, il commercialista Filippo Conti e Alessandro Vincis, ex consigliere della Municipalità di Pirri

Nel Psd’Az spunta Nanni Lancioni, ex consigliere regionale e braccio destro dell’ex governatore Solinas. Con lui l’ex consigliera cagliaritana Antonella Scarfò e l’ex consigliere comunale di Forza Italia Maurizio Porcelli.

I Riformatori confermano gli uscenti Raffaele Onnis e Giorgio Cugusi, con loro l’ex assessora alla Pubblica Istruzione Marina Adamo, l’ex dirigente regionale Gabriella Massidda, il noto ginecologo Gabriele Andria e l’imprenditore Gianluca Filippi.

Tanti gli uscenti nella lista Sardegna 2020. C’è l’ex assessore di Truzzu Gabriella Deidda (Lavori pubblici) e i consiglieri Alessandro Balletto, Aurelio Lai e Roberta Perra e Andrea Piras.

L’ex capogruppo Psd’Az Roberto Mura tenterà la conferma nelle liste di Alleanza Sardegna assieme al presidente del partito Andrea Floris (ex assessore allo Sport nell’ultima consiliatura).

Nel campo largo, che sostiene l’ex sindaco Massimo Zedda, il gruppo del Pd cambia volto. Confermati Marco Benucci e Rita Polo, i dem ripescano dalle passate consiliature il noto avvocato cagliaritano Giuseppe Macciotta e gli ex consiglieri Davide Carta e Filippo Petrucci.

I Progressisti confermano Anna Puddu, Matteo Massa e Alessio Alias e propongono l’ex consigliere Roberto Tramaloni e l’ecologista Valerio Piga.

Il Movimento 5 Stelle punta sull’ex consigliere Pino Calledda, mentre Alleanza Verdi Sinistra conferma le uscenti Giulia Andreozzi e Francesca Mulas. Sinistra Futura punta su Laura Stochino, presidentessa dell’associazione Gramsci e su Donatella Masala, insegnante. Marzia Cilloccu confermata con Orizzonte Comune. Nella lista “Cagliari che vorrei” Adolfo Costa, presidente del comitato di quartiere di Stampace.

Con CiviCa 2024 che sostiene Giuseppe Farris c’è Ettore Businco, ex viceprefetto ed ex assessore al Traffico della giunta Floris, l’ex presidente dei giovani sardisti Alessandro Migliarese e Fabio Macciò, leader del Movimento delle “Magliette bianche” che promuoveva manifestazioni in piazza contro il green pass e l’obbligo vaccinale.