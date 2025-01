Una storia struggente quella di Erika Andone, giovanissima mamma fiorentina strappata alla vita a soli 28 anni da un tumore rinofaringeo. La giovane ha raccontato sui social il suo percorso con coraggio, con la testa e il cuore sempre rivolti ai suoi due bambini di 3 e 6 anni.

Erika era molto seguita su Tik Tok, che aveva utilizzato quasi come fosse un diario dell’ultimo anno di vita. La 28enne ha lasciato una lettera d’addio, ritrovata dal compagno William: “Quando me ne andrò, e spero un giorno molto lontano, sappiate che vi voglio bene e sarò sempre vicina a voi. Guardate i tramonti, il cielo, gli alberi, le foglie colorate, i fiori, io sarò in ogni cosa bella intorno a voi. Sono così felice di aver avuto la possibilità di vivere la mia vita circondata da così tante persone meravigliose. Abbiate cura dei miei bambini e ricordategli sempre, ogni giorno, di quanto bene gli ho voluto e di quanto sono orgogliosa di aver avuto la possibilità di essere la loro mamma”. E prosegue: “Continuate a vedere le cose belle della vita, perché ce ne sono tante. Bevete tanto prosecco, di quello buono, e pensatemi. Non dimenticatevi mai di me, per favore”.

Un momento terribile che ha spinto la sorella di Erika, Monnalisa, a chiedere aiuto attraverso una raccolta fondi per supportare il cognato e i nipotini su https://www.gofundme.com/f/un-nuovo-inizio-per-liam-e-noah. “Vogliamo aiutare William a costruire un futuro per i bambini e offrirgli anche un sostegno psicologico. “ scrive Monnalisa. “Erika era la nostra luce, il collante della famiglia, una persona speciale che meritava solo gioia. Non possiamo far nulla per colmare il vuoto che ha lasciato, ma possiamo almeno provare ad alleviare le difficoltà che ora la sua famiglia deve affrontare”.