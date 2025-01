Alessio Lupo, il compagno della giovane sarda Claudia Chessa di 18 anni che giovedì scorso, nelle prime ore del mattino, si è lanciata dal balcone di un hotel a Malta per sfuggire alle violenze del fidanzato, ha riconosciuto davanti al tribunale di averla aggredita. Secondo le fonti giudiziarie, il 27enne era stato arrestato dalla polizia dopo che il personale dell’hotel aveva soccorso la ragazza, che era stata trasportata in ospedale con gravi ferite alla schiena. Durante l’udienza di venerdì scorso davanti al giudice Jean Paul Grech, Lupo ha ammesso di aver causato “lesioni personali lievi che hanno suscitato il timore di ulteriori violenze” sulla sua compagna, oltre a essere stato trovato in possesso di droga. Nella stanza d’albergo, infatti, è stata trovata una bustina contenente cocaina. Per il possesso della sostanza stupefacente, il tribunale gli ha imposto una multa di 250 euro e gli ha concesso la scarcerazione condizionale per due anni, permettendogli di lasciare l’isola.