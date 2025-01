Si terrà il 20 marzo la prima udienza del ricorso presentato lunedì scorso dagli avvocati Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta e Priamo Siotto contro la decadenza della presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde. La richiesta di decadenza era stata avanzata il 3 gennaio dal collegio di garanzia elettorale della corte d’appello di Cagliari per irregolarità nella rendicontazione delle spese per la campagna elettorale in vista del voto di febbraio 2024. I termini per il ricorso scadevano il 3 febbraio ma i legali della Todde hanno anticipato di qualche giorno, permettendo così ai giudici di fissare in 48 ore la data per l’inizio del procedimento giudiziario.

Durante l’udienza, presieduta da Gaetano Savona, presidente della prima sezione civile del tribunale ordinario, sarà esaminata la domanda di sospensiva cautelare presentata dai legali della Todde e contenuta in un ricorso di 35 pagine.



Nel frattempo, lunedì 3 febbraio, la presidente Todde interverrà in aula durante la seduta statutaria per riferire sulla vicenda. Il giorno successivo, il 4 febbraio, la giunta per le elezioni del consiglio regionale si riunirà nuovamente, dopo aver deciso di rinviare i lavori fino alla scadenza dei termini per la presentazione del ricorso.